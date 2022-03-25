Бывший тренер Семин прокомментировал поражение Италии в матче с Северной Македонией

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал вылет сборной Италии в полуфинале стыковых матчей к ЧМ-2022. Об этом сообщило издание «Чемпионат».

По данным радиостанции «Комсомольская правда», Италия потерпела поражение от Северной Македонии.

«Для Италии и футбола это большая потеря. Чемпион Европы не попадает на чемпионат мира», — сказал Семин.

Также он отметил, что в футболе часто события развиваются неожиданным образом.