Спорт 15 мая 2023, 14:34 Бывший тренер сборной России Семин назвал закономерным увольнение Йокановича из «Динамо»

Читать 360tv в

Увольнения Славиши Йокановича из ФК «Динамо» было закономерным шагом после позорного проигрыша команды «Ахмату». Об этом бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин рассказал ТАСС.

Он подчеркнул, что не удивлен решением руководства клуба. А также допустил, что перед началом сезона у команды были определенные недоработки.

Реклама

«Такие же ошибки, по всей видимости, были и у московского „Спартака“. Результаты значительно хуже, чем в первом круге, поэтому, если нет очков, тренера увольняют. Всё закономерно», — сказал Юрий Семин.

Как добавил RT, объявление об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера ФК «Динамо» произошло сразу после игры с «Ахаматом». Напомним, встреча завершилась со счетом 0:3.

Авторы: