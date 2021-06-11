Бывший тренер сборной России нашел способ разгромить Бельгию на Евро-2020

Сборная России по футболу имеет хорошие шансы на победу в первом матче на чемпионате Европы по футболу, который команда проведет против Бельгии. Так считает бывший тренер сборной РФ Александр Тарханов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Российские спортсмены выйдут на свое поле, за них будут болеть соотечественники, что уже хорошо. Сборная России победит, если игроки так же выложатся, как на чемпионате мира, и если выберут правильную тактику. К тому же Бельгия потеряла основных игроков: Эдена Азара и Кевина Де Брюйне.

«Мы знаем, что они (футболисты из Бельгии — прим. ред.) будут играть хорошо. Теперь осталось посмотреть, как будем играть мы», — сказал Тарханов.

Бывший игрок сборной СССР верит в минимальную победу российской сборной. Он предположил, что матч завершится со счетом 1:0.

«В глубине души есть у меня такая надежда. Чувствую, что мы не проиграем», — заявил Тарханов.

По его мнению, в последнее время все сборные играют плохо.Он не увидел ничего такого, что задело бы за душу.

Российские футболисты под руководством главного тренера Станислава Черчесова сыграют против бельгийцев в Санкт-Петербурге 12 июня, написало ИА НСН. Тарханов рассказал, какую тактику стоит выбрать, чтобы добиться победы. Тарханов посоветовал в центральной зоне создавать блоки, которые не дадут бельгийцам разыгрывать комбинации на российской половине поля. Также следует рассчитывать на контратаки. Когда Россия играла с Бельгией в отборочной группе, было много выходов к воротам, но отечественные спортсмены их не реализовали.