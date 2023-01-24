Спорт 24 января 2023, 19:00 Бывший тренер сборной России Хиддинк рассказал, станет ли «Зенит» победителем ЛЧ

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«Зенит» никогда не сможет стать победителем Лиги чемпионов. Таким мнением поделился бывший тренер национальной сборной России Гус Хиддинк. Об этом сообщил «РБ Спорт».

По словам специалиста, даже если Россия вновь сможет принять участие в международном чемпионате, команде не удастся одержать победу. Он подчеркнул, что данная тема не стоит серьезных разговор, написало РИА ФАН.

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«Может ли „Зенит“ когда-нибудь выиграть Лигу Чемпионов? Глупо об этом говорить», — заявил Хиддинк.

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