Бывший тренер сборной РФ поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Ювентусом»

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов в разговоре с ИА НСН рассказал, что надеется на победу «Зенита» в матче с «Ювентусом». Матч в рамках Лиги чемпионов УЕФА начнется в 23.00 2 ноября.

«Всегда есть шансы, тем более „Ювентус“ сейчас не очень хорошо играет. Они и последнюю игру проиграли, и находятся в серединке. „Зениту“ будет тяжело, тем более я читал, что „Ювентус“ закрыли на базе, они серьезно готовятся к этой игре. Чемпионат России и Лига Чемпионов — это немножко разные вещи. Можно выделяться в России, а в ЛЧ уровень намного выше, но „Зенит“ хорошая команда, так что думаю, что должны, во всяком случае, не уступить. Поставлю на победу „Зенита“ 1:0», — сказал Тарханов.

Он добавил, что победу «Зениту» могут принести такие игроки как Артем Дзюба и Сердар Азмун.