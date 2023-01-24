24 января 2023, 19:13
Бывший тренер сборной Португалии Сантуш стал главным тренером сборной Польши
Бывший тренер национальной сборной Португалии Фернанду Сантуш стал предводителем сборной Польши. Официальную презентацию планируют провести 24 января. Об этом сообщил RT.
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Контракт с мужчиной будет рассчитан до конца чемпионата мира по футболу и завершится в 2026 году. Такой информацией поделился известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях. Условия договора представители клуба утвердят в ближайшее время, написало РИА ФАН.
Футбол
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