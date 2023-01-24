Спорт 24 января 2023, 19:13 Бывший тренер сборной Португалии Сантуш стал главным тренером сборной Польши

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Бывший тренер национальной сборной Португалии Фернанду Сантуш стал предводителем сборной Польши. Официальную презентацию планируют провести 24 января. Об этом сообщил RT.

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Контракт с мужчиной будет рассчитан до конца чемпионата мира по футболу и завершится в 2026 году. Такой информацией поделился известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях. Условия договора представители клуба утвердят в ближайшее время, написало РИА ФАН.