Спорт 05 марта 2024, 16:02 Бывший тренер сборной Нидерландов по футболу Кес Рейверс ушел из жизни

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Бывший главный тренер сборной Нидерландов по футболу Кес Рейверс ушел из жизни на 98-м году жизни. Об этом сообщило НСН со ссылкой на пресс-службу клуба ПСВ.

Напомним, спортсмен был тренером национальной команды с 1981 по1984 годы. Кроме того, в разные периоды карьеры был наставником «Твенте» и ПСВ. На счету Рейверса три победы на чемпионате Нидерландов, два — на Кубке страны и Кубок УЕФА.

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