Бывший тренер Раппопорт: матч «Зенита» и «Челси» должен быть интересным

Бывший футбольный тренер Борис Раппопорт поделился своими ожиданиями от предстоящего матча «Зенита» и «Челси». Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Он уточнил, что для «Челси» это важный матч, так как от него зависит место команды в плей-офф в Лиге Европы. В команде много профессиональных футболистов, считает он.

«Поэтому проверить себя с таким сильным соперником, как „Челси“ зенитовцам будет интересно», — заключил Раппопорт.