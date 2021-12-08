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    08 декабря 2021, 14:41

    Бывший тренер Раппопорт: матч «Зенита» и «Челси» должен быть интересным

    Дарья Морозова

    Бывший футбольный тренер Борис Раппопорт поделился своими ожиданиями от предстоящего матча «Зенита» и «Челси». Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

    Он уточнил, что для «Челси» это важный матч, так как от него зависит место команды в плей-офф в Лиге Европы. В команде много профессиональных футболистов, считает он.

    «Поэтому проверить себя с таким сильным соперником, как „Челси“ зенитовцам будет интересно», — заключил Раппопорт.