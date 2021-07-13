Бывший тренер назвал необходимостью изменения в российском футболе

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев считает, что изменения в этом виде спорта сейчас необходимы. Об этом сообщила «Газета.ru».

Он считает, что новый формат РПЛ поднимет интерес болельщиков.

«У нас очень медленный и не боевой футбол. Надо сделать так, чтобы каждый матч для футболиста был как последний», — уточнил Игнатьев.

Он добавил, что изменения пока не продуманы и их нужно доработать, но время для них пришло.