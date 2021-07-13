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    13 июля 2021, 18:59

    Бывший тренер назвал необходимостью изменения в российском футболе

    Дарья Морозова

    Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев считает, что изменения в этом виде спорта сейчас необходимы. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Он считает, что новый формат РПЛ поднимет интерес болельщиков.

    «У нас очень медленный и не боевой футбол. Надо сделать так, чтобы каждый матч для футболиста был как последний», — уточнил Игнатьев.

    Он добавил, что изменения пока не продуманы и их нужно доработать, но время для них пришло.