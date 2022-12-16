Спорт 16 декабря 2022, 18:14 Бывший тренер «Милана» Синиша Михайлович скончался от лейкемии Сербский футбольный тренер Синиша Михайлович умер от лейкемии на 54-м году жизни РИА «Новости»

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Бывший тренер футбольных «Милана» и «Интера» Синиша Михайлович скончался от лейкемии. Ему было 53 года. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте итальянского клуба «Фиорентина».

«„Фиорентина“ оплакивает смерть Синиши Михайловича и соболезнует семье и близким», — сказали представители клуба.

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В июле 2019 года Михайлович сообщил о болезни. Он проходил курс лечения и продолжал работу в качестве тренера. За это время спортсмен прошел три курса химиотерапии. После ремиссии в марте он рассказал, что болезнь вернулась.

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В пресс-службе чемпионата Италии по футболу сообщили, что глубоко опечалены смертью сербского специалиста.

«Его безупречный класс футболиста и тренера, его сила и человечность — пример, оставивший неизгладимый след в итальянском и мировом футболе», — отметили в сообщении.

В качестве футболиста Михайлович выступал за сербскую «Црвену Звезду», итальянские команды «Рома», «Сампдория», «Лацио» и «Интер». Он — обладатель Кубка европейских чемпионов и Межконтинентального кубка. Михайлович был тренером в «Интере», «Фиорентине», «Милане» и других итальянских командах, а также в сборной Сербии.