Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что петербургский «Зенит» является самым популярным клубом в стране на данный момент. Об этом написало издание «РБ Спорт».

По словам эксперта, главный критерий, по которому можно назвать самый популярный футбольный клуб — это количество побед в Российской премьер-лиге за последние несколько лет, сообщила «Политика сегодня».

«Зенит» становится чемпионом страны три раза подряд. Сейчас он находится на первом месте в Российской премьер-лиге. В активе команды — 58 очков.