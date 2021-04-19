Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин раскритиковал создание Суперлиги

Бывший главный тренер ФК «Локомотив» Юрий Семин поделился мыслями о создании европейской Суперлиги. Об этом он рассказал «Чемпионату».

«Я негативно отношусь к этому мероприятию. Футбол принадлежит болельщикам, а их об этом решении никто не спросил. И не только болельщиков этих команд, но и всего мира. А я думаю, они не в восторге. 12 человек не могут решать такой серьёзный вопрос. И спортивного принципа тут нет», - заметил Семин.

Он добавил, что это плохо не только для России. Семин напомнил, что когда-то в финале Лиги чемпионов играла «Црвена Звезда». По его словам, в финал мог попасть любой, кто был хорош. Деньги играют роль, но к футболу нужно относиться бережно. Он добавил, что такие решения не пойдут на пользу. УЕФА и ФИФА примут свое решение. Здесь затронуты интересы и сборных и национальных чемпионатов, заключил он.

Он выразил надежду, что здравый смысл все-таки восторжествует.