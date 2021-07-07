Бывший тренер юношеской сборной обозначил главную проблему российского футбола

Заслуженный тренер России и экс-наставник юношеской сборной РФ Дмитрий Хомуха считает, что сокращение зарплаты у футболистов и передача денег юношеским клубам не решит проблему российского футбола. Ранее об этом заявил депутат Госдумы Борис Пайкин, сообщил ТАСС.

Хомуха отметил, что если доходы игроков сократятся, это не означает, что деньги пойдут в детский спорт. По его словам, футболисты получают «неадекватные» деньги, но, если их зарплату урезать, играть лучше они не станут, написало ИА Nation News.

Экс-тренер напомнил, что сегодня ощущается острая нехватка в профессиональных детских тренерах. И причина здесь также кроется в денежном поощрении. По его словам, необходимо поднимать статус детского тренера, особенно в регионах. Зачастую их зарплата ниже прожиточного минимума. Наставникам приходится подрабатывать где-то еще, помимо тренировок. В связи с этим страдает и качество.

Ключ к решению этой проблемы — переход от бюджетного финансирования клубов к бизнес-модели футбола, как это происходит в ведущих мировых лигах.

Российский футбольный союз, по словам экс-тренера, знает обо всех проблемах, поэтому не сидит сложа руки. Только за последние два года появились две детско-юношеские футбольные лиги, состоящие из 20 команд. Здесь абсолютно неважно, какая зарплата у игроков сборной России.