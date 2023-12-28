28 декабря 2023, 13:55
Бывший тренер «Енисея» Блажко возглавит «Амкар Пермь»
Бывший тренер «Енисея» Андрей Блажко станет новым главным тренером ФК «Амкар Пермь». Об этом сообщил сайт properm.ru, ссылаясь на пресс-службу пермской команды.
Ранее Блажко тренировал ижевский «Зенит» и тольяттинскую «Ладу».
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Собственники «Амкар Пермь» решили не продлевать контракты главного тренера Ивана Черенчикова, старшего тренера Вячеслава Дония, тренера Сергея Волкова и тренера вратарей Максима Гавриша.
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