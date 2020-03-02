Бывший тренер «Ак Барс» отреагировал на игру клуба

«Я считаю, что команда играет очень хорошо. Очень активный хоккей. Очень много есть интересных моментов, розыгрышей. Это очень хорошая работа тренеров», — подчеркнул Билялетдинов.

По его словам, тренер команды «работает хорошо». Однако это неудивительно, ведь свой профессионализм он показал еще в ЦСКА и «Локомотиве». Билялетдинов также заметил, что игра «Ак Барса» изменилась.

Он обратил внимание на болельщиков, которые активно поддерживают хоккеистов.

«Если говорить только о себе, я стараюсь быть сфокусированным на событиях на площадке. Редко кручу головой, смотрю по сторонам, что там на трибунах происходит. Я разглядывать болельщиков вряд ли стану. Потому что меня поглощает работа. Но мне всегда очень приятно видеть обратную связь со стороны болельщиков. Они для меня тоже многое делали», — заявил тренер.

Билялетдинов уточнил, что зрители пытаются помочь клубу одержать победу.

«Вообще интересная традиция есть в КХЛ — называется „Бесценная лига“. Это когда игрок клуба и его болельщик разделяют награду пополам. Я вижу, что любителям хоккея это интересно. Вы представляете, какая это радость, когда выходишь на площадку, тебя поздравляют перед целым стадионом. Если это людям приятно, то такую традицию надо продолжать», — пояснил он.