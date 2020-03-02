    02 марта 2020, 12:01

    Бывший тренер «Ак Барс» отреагировал на игру клуба

    Ольга Ситникова

    Советский и российский тренер Зинэтула Билялетдинов рассказал о хоккейном клубе «Ак Барс». Он оценил сегодняшнее мастерство игроков. Об этом сообщил «Матч ТВ».

    «Я считаю, что команда играет очень хорошо. Очень активный хоккей. Очень много есть интересных моментов, розыгрышей. Это очень хорошая работа тренеров», — подчеркнул Билялетдинов.

    По его словам, тренер команды «работает хорошо». Однако это неудивительно, ведь свой профессионализм он показал еще в ЦСКА и «Локомотиве». Билялетдинов также заметил, что игра «Ак Барса» изменилась.

    Он обратил внимание на болельщиков, которые активно поддерживают хоккеистов.

    «Если говорить только о себе, я стараюсь быть сфокусированным на событиях на площадке. Редко кручу головой, смотрю по сторонам, что там на трибунах происходит. Я разглядывать болельщиков вряд ли стану. Потому что меня поглощает работа. Но мне всегда очень приятно видеть обратную связь со стороны болельщиков. Они для меня тоже многое делали», — заявил тренер.

    Билялетдинов уточнил, что зрители пытаются помочь клубу одержать победу.

    «Вообще интересная традиция есть в КХЛ — называется „Бесценная лига“. Это когда игрок клуба и его болельщик разделяют награду пополам. Я вижу, что любителям хоккея это интересно. Вы представляете, какая это радость, когда выходишь на площадку, тебя поздравляют перед целым стадионом. Если это людям приятно, то такую традицию надо продолжать», — пояснил он.