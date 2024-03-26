Спорт 26 марта 2024, 15:35 Бывший теннисист Ольховский назвал впечатляющим прогресс Калинской

Читать 360tv в

Бывший теннисист, победитель 20 турниров АТР в парном разряде Андрей Ольховский в разговоре с изданием«Газета.Ru» прокомментировал прогресс россиянки Анны Калинской, которая дошла до четвертого круга на турнире WTA-1000.

По словам бывшего спортсмена, прогресс Анны действительно впечатляет. Он предположил, что Калинская может пойти дальше в своем успехе.

Реклама

«Она почувствовала уверенность. Теннис-то такой показывала достаточно давно, но вот эта уверенность, это „чуть-чуть“, которого всегда не хватает, может, теперь появились», — сказал Ольховский.

По итогам турнира в Майами теннисистка может войти в топ-20 рейтинга WTA.