Бывший судья Вилков высказался о системе судейства в Российской премьер-лиге

Бывший судья Российской премьер-лиги (РПЛ) Михаил Вилков высказался о работе судей на системе VAR. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Sport24.

Во время матчей Российской премьер-лиги эксперты и болельщики часто были недовольны решением судей, которые работают в комнатах VAR. Зачастую такие специалисты принимали неправильные решения.

«Люди приходили на час раньше, слушали установку перед игрой. Сейчас судьи отработают матч в комнате ВАР и не знают, правы они были при оценке эпизодов или нет. Такое ощущение, все пущено на самотек», — заявил Вилков.