Спорт 22 января 2024, 18:41 Бывший судья РПЛ Сухина назвал Карасева, Безбородова и Кукуяна лучшими арбитрами

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Бывший судья РПЛ Станислав Сухина назвал топ-3 лучших арбитров России. В этот список вошли Сергей Карасев, Владислав Безбородов и Павел Кукуян, сообщил сайт «Чемпионат».

При этом Карасев и Безбородов в чем-то похожи в плане спокойствия и уверенности, у них многолетний опыт. У Кукуяна чуть меньше судейского опыта, но больше игрового. Сухина отметил его значительный прогресс за последние годы, сообщил сайт «КП — Спорт».

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«Редко встречается тур, в котором он не работает на матче топ-клуба», — подчеркнул он.