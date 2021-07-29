Бывший судья FIFA: Карпин взялся за сборную «в сжатых условиях»

Бывший судья FIFA Сергей Хусаинов в разговоре с Общественной службой новостей выразил свои опасения по поводу подготовки российской сборной по футболу к 22-му Чемпионату мира.

Недавно у сборной РФ сменился тренер — теперь готовить футолистов будет Валерий Карпин. Хусаинов отметил, что это будет нелегко, поскольку первый матч сборной России — с хорватами — состоится уже через год.

«До чемпионата мира год, но по существу Валерий Карпин взялся за руководство сборной в очень сжатых условиях: 1-го сентября матч с основным конкурентом, с хорватами. Времени нет. Очень многое зависит от тех действующих футболистов, которых будут приглашать в сборную», — сказал Хусаинов.