Бывший спортивный директор «Динамо» Орещук оценил игру клуба в текущем сезоне

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук обсудил с «РБ Спорт» игру столичного клуба в нынешнем сезоне.

«Все-таки чемпионскую игру они не демонстрируют, но одну из самых сильных в чемпионате точно показывают», — цитирует Орещука «Газета.ru».

Он назвал чемпионской ту игру, когда в конце получаешь свои три очка. По его словам, когда клуб выдает по шесть-семь победных серий подряд, то это тоже чемпионская игра.

«Может быть, по игре не так стабильно выглядит „Динамо“ из-за молодых ребят, но по результату да», — добавил собеседник издания.