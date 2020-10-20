Бывший спартаковец рассказал о гибели болельщиков в давке на «Лужниках» в 1982 году

По словам Ловчева, из-за плохой погоды и не самой яркой игры зрители начали покидать трибуны. Начался затор, так как не все выходы были открыты.

«В этот момент Сережа Швецов (он всегда говорил, что стал виновником трагедии) забил гол, трибуны заорали. Те, кто был уже на выходе внизу, попытались вернуться, чтобы посмотреть, что случилось», — рассказал собеседник информагентства.

Возникла давка, поскольку проход был довольно узкий и два потока столкнулись.

Позднее в «Лужниках» открыли памятник, посвященный той трагедии.

«Сегодня такого произойти не может. <…> Потому что был отрицательный опыт, в том числе трагедия в „Лужниках“», — подытожил Ловчев.