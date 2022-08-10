Бывший советник Федуна Камоцци высказался по поводу возможного возвращения Дзюбы в «Спартак»

Бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил вероятность возвращения Артема Дзюбы в команду. Об этом написало издание Sport24.

По его словам, на данный момент неизвестно, в какой физической форме находится форвард.

«Не могу сказать точно, рекомендовал бы я Федуну его подписывать, потому что не знаю, в каком физическом состоянии Артем сейчас находится», — процитировало РИА ФАН слова Камоцци.

При этом советник добавил, что Дзюба был бы полезен «Спартаку», как и любому другому клубу Российской премьер-лиги.

Напомним, в мае этого года Артем Дзюба покинул петербургский «Зенит» и до сих пор пребывает в статусе свободного агента.