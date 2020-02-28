Бывший российский фигурист пожаловался на отсутствие спонсоров

Бывший российский фигурист Иван Ригини (Бариев) пожаловался, что в этом виде спорта трудно зарабатывать. Он посетовал, что фигурное катание лишено коммерции, и спонсоров привлекать почти невозможно.

Об этом он рассказал в интервью RT. Иван Ригини под фамилией Бариев выступал за Россию до 2013 года, затем до 2017 года работал в Италии. Последние годы он выступает в шоу Art on Ice.

Фигурист заявил, что несмотря на огромную популярность, этот вид спорта не имеет коммерческих спонсоров.

«Есть японский спонсор, за счет которого живет все фигурное катание, соответственно, японские спортсмены получают деньги. В Европе вообще с этим глушь», — пожаловался спортсмен. По его мнению, проблему должен решить Международный союз конькобежцев, но пока ничего не получается.

Ригини предположил, что появление рекламы качественно изменило бы фигурное катание. Заплату фигуристам платят только в России и США, а найти спонсора, если у тебя нет имени, невозможно.

«Одни только коньки стоят тысячу долларов. Плюс сделать костюмы. Даже по минимуму это выливается в круглую сумму. Плюс, конечно же, у тебя должно быть две тренировки в день. Желательно по полтора часа. Ну, или три по часу. Помимо этого, нужно нанимать тренера, оплачивать лед, ОФП, специальную подготовку, хореографию, восстановление. И все это за свои деньги», — перечислил Ригини.

Сейчас чемпион мира за победу получает 50 тысяч долларов. Ему придется заплатить проводившей соревнования стране, тренерскому составу, федерации, заплатить налоги. Вот, если бы были спонсоры, соревнования стали бы совсем другими.