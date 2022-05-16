Бывший президент «Спартака» раскритиковал игру клуба

Экс-президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко обсудил с порталом Sport24 матч «красно-белых» с петербургским «Зенитом» в рамках 29-го тура РПЛ, который завершился со счетом 1:1.

«„Зенит“ мыслями находился в отпуске и не мог заставить себя выложиться на полную. А „Спартак“, подгоняемый премиальными, пытался изо всех сил их обыграть. Но даже на такой вальяжный „Зенит“ не хватило мастерства», — цитирует Червиченко «Газета.ru».

По его словам, сложно говорить про амбиции команды, которая находится на девятом месте. Он заметил, что в игре спартаковцев нет комбинации, и она строится лишь на индивидуальном мастерстве футболистов.