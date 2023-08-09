09 августа 2023, 14:07
Бывший президент «Спартака» Червиченко: конкуренцию «Зениту» в новом сезоне могут составить как минимум 4 команды
Главными соперниками футбольного клуба «Зенит» в борьбе за титул чемпиона России могут стать как минимум четыре команды. Об этом сообщил бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с «Национальной службой новостей».
По его словам, конкуренцию петербургскому клубу составят «Динамо», ЦСКА, «Краснодар» и «Спартак».
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Отмечается, что ранее российский футбольный союз поделился рейтингом 33-х лучших футболистов и признал «Зенит» лучшим клубом сезона 2022-23.
Футбол
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