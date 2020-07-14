Бывший президент «Локо» прокомментировал случай с Кикнадзе и фанатом

«Кикнадзе тут со всех сторон не прав. Нужно уметь сдерживать себя, как бы тяжело ни было», — заметил собеседник издания.

По его словам, Кикнадзе знал, на что шел, когда уволил Семина. Он напомнил, что болельщики «железнодорожников» очень болезненно реагируют на несправедливость, и случай с Семиным из этого разряда. Поэтому жесткая обструкция трибун неудивительна.

«Я не знаю, каким надо быть человеком, чтобы показать такой жест своим же болельщикам. Как бы эмоционально ты ни был заряжен, надо уметь сдерживать себя», — заметил Наумов.