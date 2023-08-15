15 августа 2023, 23:00
Бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес вернется в клуб «Рома»
Бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес вновь перейдет в футбольный клуб «Рома». Об этом сообщил сайт 78.ru со ссылкой на данные авторитетного инсайдера Фабрицио Романо.
Клуб достиг окончательного соглашения по игроку с «ПСЖ». Спортсмена оценили в четыре миллиона евро.
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Контракт с Паредесом рассчитан до лета 2025 года с возможностью продления на год, уточнил «Петербургский дневник».
Ранее спортсмен выступал за клуб с 2015 по 2017 годы. После этого он перешел в «Зенит» за 23 миллиона евро.
Футбол
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