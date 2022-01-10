Бывший наставник сборной РФ Хованцев прокомментировал промахи Резцовой во время гонки преследования

Биатлонистка национальной команды Кристина Резцова допустила шесть промахов в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Ее неудачную стрельбу прокомментировал экс-наставник сборной России по биатлону Анатолий Хованцев, написали «Известия».

По словам тренера, были не совсем хорошие условия для гонки. Вероятнее всего, Резцова не сориентировалась с ветром, отсюда и такая стрельба. В сборной, на взгляд экс-наставника, только Кристина обладает нужной скоростью бега. От нее постоянно ждут хорошего результата, однако каждый человек имеет право на ошибку, сообщила «Газета.ru».

Первое место в гонке завоевала норвежка Марте Рейселанд. Серебро досталось представительнице Швеции Ханне Эберг. Третье место у биатлонистки из Белоруссии Динары Алимбековой. Кристина Резцова заняла лишь 14-е место.