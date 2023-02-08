Спорт 08 февраля 2023, 21:58 Бывший наставник сборной Хорватии по футболу Блажевич ушел из жизни

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В возрасте 87 лет скончался бывший главный тренер сборной Хорватии по футболу Мирослав Блажевич. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Хорватского футбольного союза.

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Отмечается, что на протяжении многих лет Блажевич боролся с раком. Специалист занял пост наставника национальной команды в 1994 году и проработал в этом качестве до 2000 года. На чемпионате мира 1998 года его подопечные завоевали бронзовые медали.