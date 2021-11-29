Бывший нападающий сборной РФ Булыкин осудил болельщиков ЦСКА

Болельщики ЦСКА не думали о безопасности других людей во время пиро-шоу на стадионе. Об этом заявил экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, комментируя задержание фанатов московского клуба после матча команды с «Зенитом», написала «Газета.ru».

«Мое отношение отрицательное. Я против таких спланированных акций как пиро-шоу, я считаю, что футбол можно смотреть и поддерживать цивилизованно, чтобы это было безопасно, комфортно, и никто не подвергался бы никакой опасности», — сообщил он.

Булыкин также отметил, что эта акция реально была опасна не только для тех, кто был на той трибуне, но и для других зрителей. Тем более шоу не было согласовано, многие люди подверглись опасности из-за действий болельщиков.

ЦСКА с «Зенитом» сыграли 28 ноября на «ВЭБ Арене» в Москве. Их встреча завершилась победой петербургской команды со счетом 2:0. В концовке матча фанаты ЦСКА устроили файер-шоу. При выходе с арены их начали задерживать сотрудники правоохранительных органов.