Бывший нападающий сборной Аргентины Игуаин завершит карьеру | 360°

Все новости

Происшествия

04 октября 2022, 22:14

Дмитрий Гордон подрался с прохожим

Криминал

04 октября 2022, 22:09

Подростка заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки в Петербурге

Реклама

Общество

04 октября 2022, 22:07

Семьи мобилизованных в Нижегородской области смогут не платить за детские сады

Происшествия

04 октября 2022, 22:07

Полицейские задержали браконьера, истребившего животных на 1,2 млн рублей в Челябинской области

Криминал

04 октября 2022, 22:07

Полицейские задержали домработницу по подозрению в краже у работодателей в Екатеринбурге

Общество

04 октября 2022, 22:07

Компания Isuzu Motors рассматривает возможность продолжить деятельность в России

Общество

04 октября 2022, 22:07

Россияне выразили готовность приютить у себя питомцев мобилизованных соотечественников

Происшествия

04 октября 2022, 22:06

Женщина погибла при пожаре в Тюменской области

Криминал

04 октября 2022, 22:06

Три уголовных дела завели на мужчину за изготовление наркотиков в Челябинской области

Спорт

04 октября 2022, 22:06

Бывший нападающий сборной Аргентины Игуаин завершит карьеру

Читать 360tv в

Экс-бомбардир сборной Аргентины и туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаин объявил о завершении своей карьеры. Об этом сообщила «Политика Сегодня».

Реклама

По данным издания, футболист завершит карьеру по окончании текущего сезона. Сейчас форвард играет за американскую команду «Интер Майами». В активе Игуани 14 голов и три результативные передачи.

Футбол

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама