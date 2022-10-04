Бывший нападающий сборной Аргентины Игуаин завершит карьеру | 360°

Спорт 04 октября 2022, 22:06 Поделиться Telegram

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Viber Бывший нападающий сборной Аргентины Игуаин завершит карьеру

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Экс-бомбардир сборной Аргентины и туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаин объявил о завершении своей карьеры. Об этом сообщила «Политика Сегодня».

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По данным издания, футболист завершит карьеру по окончании текущего сезона. Сейчас форвард играет за американскую команду «Интер Майами». В активе Игуани 14 голов и три результативные передачи.

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