Бывший нападающий российской сборной поделился ожиданиями от матча с Хорватией

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин рассказал «Газете.ru» о своих ожиданиях от матча россиян с хорватами. Матч состоится 1 сентября в рамках отборочного этапа чемпионата мира.

Булыкин признался, что рассчитывает на победу сборной России в этом матче.

«Шансы всегда 50/50. Все будет зависеть конкретно от футболистов в каждой игре, потому что футбол непредсказуем, за что мы его и любим. Аутсайдер может обыграть чемпиона», — сказал футболист.