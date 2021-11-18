Бывший коллега Дениса Ковбы прокомментировал смерть футболиста

Андрей Коновалов, бывший партнер Дениса Ковбы по «Крыльям Советов», в разговоре с «Газетой.ru» прокомментировал новость о смерти футболиста.

Коновалов описал Ковбу как хорошего и веселого человека, отметив, что у него всегда было крепкое здоровье.

«Неожиданно очень. Я знал его как порядочного человека, он был веселым, общительным, позитивным. Не отличался слабостью здоровья, поэтому для меня это известие, если честно, шок. Тем более, что он еще играл в футбол, был в хорошей форме, очень печально все это. Соболезную его семье: родителям, супруге, детям. Это шок. Тем более, что причина — ковид. Наверное, это первая смерть спортсмена в таком возрасте, которого я знал и с которым общался. Печально», — сказал он.