Бывший капитан «Зенита» назвал причину, по которой Дзюбу не позовут в сборную

Экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал сообщение «Спорт-Экспресс» о том, что Артема Дзюбу не позовут в сборную России на ближайшие матчи. По его словам, все будет зависеть от нового главного тренера команды Валерия Карпина. Об этом написало ИА Nation News.

Ранее у Карпина с Дзюбой был личный конфликт. Журналисты предположили, что этот факт может сказаться на положении футболиста в сборной. Однако тренер заверил, что не будет руководствоваться личным отношением.

По словам Игонина, Карпин формирует заявку сборной, опираясь на готовность конкретного игрока к конкретным матчам. У Дзюбы, на его взгляд, нет достаточной игровой практики. В четырех турах чемпионата России он провел лишь один полный матч за клуб.

Экс-капитан «Зенита» добавил, что за оставшиеся две недели до матчей сборной, Дзюба вряд ли сможет переубедить тренерский штаб Карпина.