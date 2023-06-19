Спорт 19 июня 2023, 17:33 Бывший капитан «Спартака» покинул «ПАРИ НН» «ПАРИ Нижний Новгород» объявил об уходе полузащитника Дениса Глушакова РИА «Новости»

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Нижегородский футбольный клуб «ПАРИ Нижний Новгород»объявил об уходе полузащитника Дениса Глушакова в связи с истечением срока контракта.

Футболист присоединился к команде в феврале 2023 года, подписав соглашение до конца сезона-2022/23. В составе «ПАРИ Нижний Новгород» 36-летний Глушаков успел провести девять матчей и записал на свой счет один гол.

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«Спасибо „ПАРИ НН“ за теплый прием. Большая благодарность партнерам по команде, что нам удалось вместе поиграть. Клуб ждет новый сезон в Премьер-лиге, желаю команде, болельщикам и руководству успехов, процветания и удачи», — сказал он.

По итогам прошлого сезона в РПЛ «ПАРИ Нижний Новгород» сохранили место в элите российского футбола, переиграв в стыковых матчах московский клуб «Родина».

Ранее Глушаков защищал цвета столичных «Локомотива» и «Спартака», грозненского «Ахмата» и подмосковных «Химок». Вместе со «Спартаком» в 2016 году он стал чемпионом России.

На счету Глушакова также 57 матчей и пять забитых мячей в составе сборной России.