Бывший игрок «Зенита» Стрепетов посоветовал Андрею Мостовому не отходить от своей индивидуальной игры | 360°

Спорт 25 октября 2022, 19:05 Бывший игрок «Зенита» Стрепетов посоветовал Андрею Мостовому не отходить от своей индивидуальной игры

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Бывший хавбек «Зенита» и телекомментатор Алексей Стрепетов обсудил с «Невскими новостями» игру полузащитника петербургского клуба Андрея Мостового.

Стрепетов заметил, что Мостовой хочет играть в основном составе «сине-бело-голубых».

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«Я бы ему посоветовал не отходить от своей индивидуальной игры. Не надо бояться промахов», — поделился собеседник издания.

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Он обратил внимание на то, что в прошедшем матче с «Сочи» Мостовкой стал подыгрывающим игроком, но не создавал тех моментов, за которые его любят болельщики. По его мнению, Мостовой должен играть в свой футбол.

«Да, с ошибками, но у него есть много чего, чтобы стать ярким форвардом», — добавил Стрепетов.