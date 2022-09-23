Бывший игрок «Зенита» Стрепетов назвал Бесова «мощным футбольным айсбергом» | 360°

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Бывший игрок «Зенита» Стрепетов назвал Бесова «мощным футбольным айсбергом»

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Экс-полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Стрепетов обсудил с «Невскими новостями» смерть основателя футбольной школы «Смена» Дмитрия Бесова.

«Он меня тоже готовил к „Зениту“, включил меня в сборную школьников города. Я был капитаном этой команды, был признан лучшим — и это все под его руководством и надзором. Когда я играл за „Зенит“ он постоянно со мной общался. Став тренером, часто вел с ним беседы», — поделился Стрепетов.

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По его словам, Бесов наставлял его на тренерский путь, объяснял ему, как выстраивать работу и развивать молодых игроков.

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«Его вклад неоценим, плюс его тренеры, его воспитанники — это мощный футбольный айсберг», — подчеркнул собеседник издания.

Стрепетов добавил, что Бесов был профессионалом и тренером с большой буквы.

«Он знал подход, он видел в мальчишках, когда зарождаются звездочки», — добавил бывший игрок «сине-бело-голубых».

ФК Зенит

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