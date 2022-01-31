Бывший игрок «Зенита» Радченко высказался об уходе Азмуна

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко обсудил с «РБ Спорт» уход бомбардира Сердара Азмуна из петербургского клуба в немецкий «Байер».

Радченко заметил, что Азмун внес большой вклад в достижения «сине-бело-голубых» за последние годы.

«Много забивал, боролся за звание лучшего бомбардира. Он — большой молодец. Но незаменимых точно нет», — цитирует футболиста «Газета.ru».

По его словам, «Зенит» такой клуб, который способен играть без Азмуна. По мнению Радченко, с уходом иранского футболиста у других игроков появятся шансы проявить себя.