Спорт 25 декабря 2023, 13:24 Бывший игрок ЦСКА Масалитин поддержал решение РФС отказаться от перехода в Азию

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Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин назвал правильным решение Российского футбольного союза (РФС) отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Об этом он сообщил сайту «Евро-Футбол».

По словам спортсмена, в таких вопросах не стоит торопиться. Азия стала бы хорошим вариантом, но России необходимо организовать что-либо свое, сообщил RT.

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"Вот объявили про игры БРИКС в Казани, и сразу с нами начали как-то разговаривать. Может, стоит предпринять что-то подобное в отношении футбола. И тоже будут по-другому относиться к нам", — отметил Масалитин.