Бывший игрок «Спартака» Тихонов указал на ошибку Витории

Экс-хавбек «Спартака» Андрей Тихонов предположил, что бывший наставник столичного клуба Руй Витория был недостаточно требовательным к игрокам команды. Футболиста процитировала «Газета.ru».

«Сейчас отсутствие этой требовательности сказалось на подготовке игроков, и на их отношениях к матчам, и на результатах. Посмотрите, сколько было игр, когда команда была невыразительна, и какие ошибки допускались», — обратил внимание Тихонов.

Руководство спартаковцев расторгло контракт с Виторией в середине декабря. На посту главного тренера его сменил Паоло Ваноли, который работал помощником Антонио Конте в итальянской сборной, миланском «Интере» и лондонском «Челси».