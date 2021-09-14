Бывший игрок «Спартака» объяснил нестабильную игру команды

Бывший футболист «Спартака» Сослан Гатагов в разговоре с «Матч ТВ» назвал причину нестабильной игры команды в начале сезона. По его мнению, дело в недостатке подготовки.

«Меня не удивило, что „Спартак“ нестабильно начал сезон. Мы это прогнозировали ещё перед Кубком „Матч Премьер“. Некоторые игроки мне сказали, что это были самые легкие сборы в их жизни», — сказал Гатагов.

«Спартак» не смог пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В семи первых турах Российской премьер-лиги «Спартак» потерпел три поражения и занимает девятое место, написала «Газета.ru».