Бывший игрок «Спартака» назвал провалом нынешнее положение команды в РПЛ

Экс-хавбек столичного «Спартака» Алексей Ребко обсудил с «Матч ТВ» выступление московского клуба в нынешнем сезоне.

«Нынешнее положение „Спартака“ — провал. Когда команда играет на 10-м месте с такими затратами, сменами руководства… Меняли, меняли, но ничего не поменяли», — цитирует Ребко «Газета.ru».

После 23-го тура РПЛ спартаковцы находятся на 10-м месте. Отмечается, что подопечным Паоло Ваноли удалось победить лишь один раз в последних пяти играх.