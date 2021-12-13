Бывший игрок «Спартака» Мирзоян высказался о ситуации вокруг тренера клуба

Советский футболист, бывший игрок «Спартака», глава Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян в разговоре с «Газетой.ru» прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг тренера клуба Руя Витории. Предполагается, что его сменит итальянец Паоло Ваноли, однако недавно СМИ сообщили, что Витория может остаться.

Мирзоян заявил, что он принимает «сторону команды», поскольку выбор тренера стоит только за руководством клуба, и решения принимаются в интересах команды.

«Сегодня команду, будем говорить, шарашит то в одну, то в другую сторону. Вроде в еврокубках удачно играют — не говорю, что хорошо, но удачно. А в чемпионате — нет. И руководство, наверное, думает: а что будет дальше с командой? Сейчас все разбираются в футболе. Я не могу обсуждать позицию руководства и позицию тренера — они и без нас все знают», — сказал Мирзоян.

Он добавил, что тренера приглашают для достижения определенного результата. Если результата нет — логично, что тренера приходится сменить.

«Я, в целом, на стороне руководства команды — только лишь потому, что руководство вкладывает туда средства, хочет, чтобы команда была лидером нашего футбола. Но, к сожалению, так получается — бывают ошибки. Когда мы видим, что в другой команде у этого тренера есть результат, это не ошибка руководства. Мы его приглашаем, но он не может найти рычаги управления и построить игру — такое бывает. Естественно, раз нет результата, надо думать — вот руководство и думает», — заключил Мирзоян.