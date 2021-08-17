Бывший игрок сборной встал на защиту Дзюбы

Максим Деменко, бывший игрок сборной России, не считает, что Артем Дзюба стал хуже играть. Об этом он рассказал «Газете.ru».

«Я бы не сказал, что это прямо спад. На самом деле, есть какое-то в клубе недопонимание, потому что Артем и в прошлом году выходил, даже если был нагружен, но он играл. Но опять же, это мое субъективное мнение. Но то, что касается футболистов, я не спорю, сейчас и Александр Ерохин, и Сердар Азмун, они находятся в лучшей форме, но не в такой, чтобы сказать Артем прямо уступает», — сказал Деменко.

Он считает, что через какое-то время Дзюба вернется в сборную. По словам Деменко, сборной нужен опыт Дзюбы как капитана, к тому же, другие игроки отзываются о нем как о человеке, который может поддержать и разрядить обстановку.

О том, что главный тренер сборной России Валерий Карпин не включил Артема Дзюбу в заявку на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира, стало известно 16 августа.