Бывший игрок сборной Украины поделился ожиданиями от полуфинала ЧЕ по мини-футболу

Экс-защитник сборной Украины по футболу Владислав Ващук обсудил с «Газетой.ru» предстоящий полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу, в котором сыграют Россия и Украина.

«Прежде всего, это спортивное соревнование. Политика уже давно вошла в спорт, пытаются делать какие-то ограничения», — заметил Ващук.

По его словам, в первую очередь он ожидает бескомпромиссной борьбы, как раньше всегда играли Украина и Россия. При этом он допустил возможные провокации, поскольку между двумя странами существуют политические противоречия.

«Но я надеюсь, что эта игра будет просто игрой, а не политической площадкой для разбирательств, что не будет подоплек, чтобы стравить стороны», — подытожил собеседник издания.