Спорт 09 января 2024, 12:40 Бывший игрок сборной России по футболу Мостовой заявил, что Семак смог бы работать в чемпионате Англии

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, как и другие российские специалисты, которые раньше играли в футбол, смог бы работать в чемпионате Англии. Об этом изданию «РБ Спорт» сообщил бывший футболист сборной России Александр Мостовой.

По его словам, если команда входит в топ-20 РПЛ, то любой наставник, тренирующий спортсменов, смог бы попасть в АПЛ.

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«Он и другие российские специалисты, кто раньше играл в футбол, спокойно смогли бы работать в АПЛ или других топ-лигах», — процитировал RT Мостового.

На данный момент «Зенит» занимает вторую строчку в таблице РПЛ. На первом месте находится «Краснодар».