Спорт 09 августа 2023, 17:16 Бывший игрок сборной России Канчельскис оценил шансы московского «Спартака» после суперстарта Футболист Андрей Канчельскис: у «Спартака» годами плохо выстроена игра в обороне

Читать 360tv в

Истерика вокруг «Спартака» прекратится в том случае, когда первая команда накидает им целую авоську голов. Таким мнением со «Свободной прессой» поделился бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис.

Ранее сообщалось, что в матче второго тура группового этапа Кубка России «Спартак» одержал победу над нижегородским «Пари НН» со счетом 5:4.

Реклама

По словам Канчельскиса, у «красно-белых» годами плохо выстроена игра в обороне.

«Дыра в обороне — главная проблема „Спартака“ на пути к титулу», — добавил экс-футболист.