Спорт 17 января 2024, 18:42 Бывший игрок сборной России Быстров высказал мнение, что Моуриньо может возглавить «Спартак»

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Португальский футболист Жозе Моуриньо, ранее выступавший за «Рому», вполне может возглавить московский «Спартак». Таким мнением с «Матч ТВ» поделился бывший футболист сборной России Владимир Быстров.

«Некоторым надоело, что он получал красные карточки, а мне это не надоело, мне это приносило удовольствие, потому что Жозе привык побеждать», — процитировала «Свободная пресса» спортсмена.

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Быстров считает, что лучше взять великого человека, который вокруг команды выстроит империю, чем тратить деньги на «очередных клоунов».