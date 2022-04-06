Бывший игрок сборной России Быстров раскритиковал современную работу судей

Бывший игрок «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров возмутился современной работой арбитров. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

Быстрова возмущают грубые ошибки, которые допускают арбитры, работающие с видеоповторами, пояснили NEWS.ru.

«Раньше было понятно: судья занял не ту позицию, ошибся. Все ошибаются на футбольном поле. Ничего страшного. Но сейчас, когда появился ВАР и арбитр смотрит монитор и трактует по-другому, чем на самом деле? Из-за этого возникают все споры. Поймите, споры будут всегда: одни — за одних, другие — за других. Но в одинаковых эпизодах вы не можете принимать разные решения. Это единственная причина, которая сейчас всех будоражит. Если ты смотришь в монитор и видишь фигу вместо фола, то это уже убийство», — сказал Быстров.