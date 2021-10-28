Бывший игрок сборной РФ по футболу прокомментировал назначение нового тренера «Барселоны»

Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в разговоре с ИА НСН прокомментировал назначение Хави Эрнандеса новым тренером «Барселоны». На этом посту он сменил Рональда Кумана.

Булыкин обратил внимание на то, что Хави и сам раньше играл за «Барселону». По его мнению, клуб принимает верное решение, делая ставку на бывших игроков.

«Никто не знает, справится Хави или нет, пока он не приступит к исполнению обязанностей. Поэтому пока сложно говорить. Но он был игроком, для фанатов и самих футболистов будет полезно видеть такой авторитет во главе команды. Поэтому, я думаю, это хороший шаг. Руководители клуба должны сделать ставку на своих бывших футболистов», — сказал Булыкин.